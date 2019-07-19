Kastamonu'da 82 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi
Taşköprü ilçesinde 82 kişi, katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendiği iddia edilen 82 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
BİR ANDA FENALAŞTILAR
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoğunoluk köyünde, mevlitte ikram edilen yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Taşköprü Devlet Hastanesine başvurdu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yedikleri yemekten zehirlendiği ileri sürülen 82 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye müracaat eden vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
BELEDİYE BAŞKANI BİLGİ ALDI
Öte yandan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
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