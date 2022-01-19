Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 727 köy yolu ulaşıma kapandı.

KASTAMONU'da 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 727 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar, şehir içi ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 727 köy yolu ulaşıma kapandı. Bozkurt ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekerken, otomobiller kara gömüldü. Bu arada, Azdavay ilçesine bağlı Çamlıbük köyünde yaşayan ve dün kar nedeniyle köyde mahsur kalan Dursun Akbaş (84), nefes darlığı şikayeti ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, 'kar üstü kurtarma aracı' ile 4 saat içinde Akbaş'a ulaştı. Akbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ilçe sağlık ekiplerine teslim edildi. Akbaş'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

AFAD, kar, Güncel, Haber

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