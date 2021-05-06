Kastamonu'da 6 kardeşin evleri yıldırım düşmesi sonucu yanmış

KASTAMONU'nun Cide ilçesi Kovanören köyünde Ekrem Demir'in evinde başlayıp, bitişikte 5 kardeşine ait evlere sıçrayan yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ortaya çıktı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesi Kovanören köyünde Ekrem Demir'in evinde başlayıp, bitişikte 5 kardeşine ait evlere sıçrayan yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ortaya çıktı.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde Ekrem Demir'e ait evde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yanda bulunan Ekrem Demir'in kardeşleri Şerafettin Demir, Bayram Demir, Mustafa Demir, Recep Demir ve Fatma Demir'e ait evlere sıçradı. Paniğe neden yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 4 saat süre çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında Ekrem, Mustafa ile Fatma Demir'e ait 3 ev kullanılmaz hale gelirken, Şerafettin, Bayram ve Recep Demir'e ait evler ise hasar gördü.

AFAD HASAR TESPİTİ YAPTIKardeşlerden 5'i, aileleriyle birlikte yakınlarının evlerine yerleşirken, Fatma Demir'in ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve evin boş olduğu öğrenildi. Bugün AFAD ekipleri yangın bölgesinde hasar tespit çalışması yaptı. Ayrıca itfaiye ekipleri de inceleme yaptı. Yapılan incelemede yangının Ekrem Demir'in evine yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlendi. Yangında kısmi zarar gören 3 evin, onarılarak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.Evi yanan Recep Demir, yangın öncesi yıldırım düştüğünü ve yangının da bu nedenle çıktığını söyledi. Yangın sırasında evde bulunan çocukları, annesini ve ahırdaki hayvanları dışarıya çıkardığını belirten Demir, "Daha sonra yangın komple evi sarmaya başladı. 10 dakika içinde alevler tüm evleri sardı. Evlerimizden hiçbir eşya kurtaramadık. Allah devletimizden razı olsun. Valimiz ve kaymakamımız geldi söz verdiler yardım için" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN