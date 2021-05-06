Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
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Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)

Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN - Haberler | Güncel

4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIKastamonu'nun Cide ilçesi Kovanören köyünde, saat 23.00 sıralarında 6 kardeşe ait 6 evde çıkan yangın; Azdavay, Seydiler, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kovanören köyünde, saat 23.00 sıralarında 6 kardeşe ait 6 evde çıkan yangın; Azdavay, Seydiler, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanılan yangında, AFAD ekiplerinin sabah saatlerinde hasar tespit faaliyetlerine başlayacağı belirtildi.

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Haber:  Mehmet SALMAN/KASTAMONU(Cide),


Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN

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