Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın (3)
4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIKastamonu'nun Cide ilçesi Kovanören köyünde, saat 23.00 sıralarında 6 kardeşe ait 6 evde çıkan yangın; Azdavay, Seydiler, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Kastamonu'nun Cide ilçesi Kovanören köyünde, saat 23.00 sıralarında 6 kardeşe ait 6 evde çıkan yangın; Azdavay, Seydiler, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanılan yangında, AFAD ekiplerinin sabah saatlerinde hasar tespit faaliyetlerine başlayacağı belirtildi.
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Haber: Mehmet SALMAN/KASTAMONU(Cide),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN