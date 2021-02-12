Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem (4)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, sabah saatlerinde il genelinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini söyledi.

Can ve mal kaybı konusunda kendilerine gelen ihbar olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız bulunmuyor." dedi

Vatandaşlardan Turhan Bulut ise sabah namaza kalktığı sırada depremin olduğunu söyledi.

Bir anda her yerin sallanmaya başladığını anlatan Bulut, "Yatak odasında gardırop kapakları gezinmeye başladı. Bir iki saniye arayla deprem 2 defa oldu gibi geldi bana. İkincisi biraz daha hafifti. Bir şey yapamadık, elden bir şey gelmiyor. Allah'ın takdiri." diye konuştu.

İlk anda sokağa çıkamadıklarını dile getiren Bulut, "Aniden başladı ve bitti. Bir anda herkes uyandı. Bütün ışıklar yandı. Aniden olan bir şey olduğu için bir şey yapamıyorsun." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Karamukmolla köyü olan saat 06.38'de 4,5 şiddetine deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem sonrası Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Vali Çakır başkanlığında toplandığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarda yıkılan bina, can kaybı ve yaralanma tespit edilmemiştir." ifadesine yer verildi.

Kastamonu UMKE'den yapılan açıklamada da "Şu an için yapılan çalışmalarda herhangi bir vatandaşımızın ihbarı bulunmamaktadır. Tüm Kastamonu halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kastamonu UMKE olarak her türlü afet ve olağan dışı duruma karşı hazırız." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, deprem anı, ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerindeki lambaların hareket etmesi yer alıyor.

Gökçekent köyünün Varsak Mahallesi'ndeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntü de ise traktörün sallandığı, sabah namazı için camiye giden imamın köydeki hareketliliği izlediği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı