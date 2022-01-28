Kastamonu'da 299 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Hastane, Bankalar ve Kargaz çalışanlarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim ve seminerler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, hastane, bankalar ve Kargaz Şubesi çalışanlarından oluşan toplam 299 anne ve anne adayına proje kapsamında bilgilendirmede bulunuldu.

Anne ve babalara, "Sizlerin yetiştirmiş olduğu fidanların başkalarının soldurmasına izin vermeyin" sloganı ile birlikte Kastamonu'da hedefin uyuşturucuya 'hayır' diyebilen bir toplum inşa etmek olduğu aktarıldı. - KASTAMONU