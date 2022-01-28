Kastamonu'da 299 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da 299 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da 299 anne ve anne adayına

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Hastane, Bankalar ve Kargaz çalışanlarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Hastane, Bankalar ve Kargaz çalışanlarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim ve seminerler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, hastane, bankalar ve Kargaz Şubesi çalışanlarından oluşan toplam 299 anne ve anne adayına proje kapsamında bilgilendirmede bulunuldu.

Anne ve babalara, "Sizlerin yetiştirmiş olduğu fidanların başkalarının soldurmasına izin vermeyin" sloganı ile birlikte Kastamonu'da hedefin uyuşturucuya 'hayır' diyebilen bir toplum inşa etmek olduğu aktarıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da 299 anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

Kastamonu'da 299 anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

Kastamonu'da 299 anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

Kastamonu'da 299 anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

Kastamonu'da 299 anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title