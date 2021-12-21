Kastamonu'da 201 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Kastamonu'da 201 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 201 köy yolu ulaşıma kapandı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 201 köy yolu ulaşıma kapandı.

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 201 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aşan kar kalınlığı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar nedeniyle il genelinde 201 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de ilçe yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.


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