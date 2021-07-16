Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 22 bin liradan satışa sunuldu
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Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 22 bin liradan satışa sunuldu

Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 22 bin liradan satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan "Paşa" isimli 1 tonluk dana 22 bin liraya alıcısını bekliyor.

Kastamonu'da, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan "Paşa" isimli 1 tonluk dana 22 bin liraya alıcısını bekliyor.

Taşköprü ilçesinde besicilik yapan Doğan Yılmaz'ın kurban pazarına getirdiği dana, kilosuyla dikkati çekiyor.

Yılmaz, AA muhabirine, 40 yıldır besicilikle uğraştığını, kurbanlık yetiştirdiğini söyledi.

Besiciliğin baba mesleği olduğunu belirten Yılmaz, "Buraya 10 hayvan getirdim. Paşa da onlardan biri. Diğerlerini sattım. Paşa'yı da sattıktan sonra evime döneceğim." dedi.

Paşa'ya gözü gibi baktığını dile getiren Yılmaz, "Paşa, elimizdeki en büyük dana. Şimdi de kurbanlık olarak satışa çıkardık. 22 bin lirayı verene Paşa'yı satacağım. Günde 19 kilogram yem yiyor. Paşa, pazarın en iyisi, ona özel baktım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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