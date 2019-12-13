Kassanov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

13.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:58

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassonov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anma programı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Ahıska Türklerinin yaşadığı acı günleri anmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma programı gerçekleştirildi. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Türkiye güçlü bir ülkedir, mazlum insanların son durağıdır. Biz Ahıska Türkleri olarak Türkiye devletine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu asla unutmayacağız" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.



Kassanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı DATÜB'ün onursal başkanı olarak görmek istediklerini belirterek, "Başta Türkiye olmak üzere Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Gürcistan'dan ve Amerika'dan gelen soydaşlarımın adına bizlere gösterdiğiniz yakın ilginiz, desteğiniz ve her zaman yanımızda olduğunuz için Cumhurbaşkanım size sonsuz teşekkürümü ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah sizi, ailenizi ve büyük Türk milletini korusun. Ayrıca tüm bu çalışmalarımız esnasında bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, son Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, diğer bakanlar ile milletvekillerimize, TİKA'ya ve Diyanet İşleri Başkanlığına, bize destek veren diğer tüm kurum ve kuruluşlara, özellikle bu programı beraber yaptığımız YTB Başkanı Abdullah Erene ve ekibine, büyük Türk milletine Ahıska Türkleri adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA