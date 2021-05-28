Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar Kutlamalardan detaylar Hamas Liderlerinden Muşir El-Masri'nin konuşması İzzeddin el-Kassam Tugayların'da saha komutanın konuşması GAZZE - Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze...

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar

Kutlamalardan detaylar

Hamas Liderlerinden Muşir El-Masri'nin konuşması

İzzeddin el-Kassam Tugayların'da saha komutanın konuşması GAZZE - Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasının ardından askeri geçit töreni düzenledi. Gazze'nin Refah kentinde gerçekleştirilen tören, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım ve Filistin direnişinin İsrail'e karşı kazandığı zaferi kutlamak için düzenlendi.

Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi
Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi
Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi
Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
Haaretz gazetesi İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetten verdi
Haaretz gazetesi İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetten verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 22:49:22. #1.14#

title