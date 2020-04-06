Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri - Haberler
Kaspersky, Güncel

Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, Kovid-19 salgını boyunca akıllı cihazların temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da...

06.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:26
Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, Kovid-19 salgını boyunca akıllı cihazların temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor." uyarısında bulundu.

Kaspersky açıklamasına göre, Yamout, akıllı cihazlarda koronavirüs salgınına karşı alınacak temizlik önlemleriyle ilgili bilgiler verdi.

Virüsün telefon veya tablet yüzeyine hasta bir insanın yakında öksürmesiyle çıkan küçük damlacıklarla bulaşabileceğini belirten Yamout, aynı zamanda cihazın, kapı kollarına, ATM düğmelerine ve benzeri yerlere temas eden ellerle tutulmasıyla da bulaştığını kaydetti.

"Koronavirüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor." bilgilerini veren Yamout, şunları kaydetti:

"Neyse ki telefonunuzu hasta bir kişiye verip üzerine öksürmesine izin vermediğiniz sürece virüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali çok düşük. Elden bulaşma ise temas süresine ve farklı mikroorganizmalara göre değişiyor. Kovid-19 hakkında henüz kesin güvenilir bilgi olmadığından ekstra dikkatli olmak her zaman daha iyi.

Almanız gereken şeyler için dışarı çıkmak zorunda kalırsanız eve döndüğünüzde mutlaka telefonunuzu dezenfekte etmelisiniz. Evde sık kullanılan ve koronavirüse karşı etkili olan birçok ürün bulunuyor. Etanol, izopropil alkol, hidrojen peroksit ve sodyum hipoklorit bunlardan bazıları."

"Etanol ekran üzerindeki yağ itici kaplamaya zarar verebilir"

Yamout, parmakların ekranda iz bırakmadan kaymasını sağlayan yağ itici kaplamaya bunlar arasında en az zarar veren malzemenin izopropil alkol olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden eğer elinizde varsa cihazlarınızı temizlemek için bu malzemeyi sprey veya mendille kullanabilirsiniz." bilgisini verdi.

"Etanolü ve hidrojen peroksiti ancak elinizde başka bir şey olmadığında son çare olarak değerlendirmelisiniz." uyarısında bulunan Yamout, şöyle devam etti:

"Etanol ve hidrojen peroksit sık kullanıldığında ekran üzerindeki yağ itici kaplamaya zarar verebilir. Hatta kaplamanın türüne göre tek seferde bile hasar oluşabilir.

Çözeltilerin konsantrasyonu için en uygun seviyenin yüzde 70-80 olduğu dile getiriliyor. Bundan daha saf alkol etki gösteremeden hızla uçuyor. Hazırladığınız dezenfektanın yüzeyde yaklaşık bir dakika kalması gerekli. Daha düşük konsantrasyonlu çözeltiler virüsleri öldürme konusunda etkili olamıyor.

Bu nedenle etil alkol yerine votka gibi içkilere güvenilmemeli. Cam silmekte kullanılan malzemeler de izopropil alkol düzeyleri düşük olduğundan yeterli düzeyde etkili değil. Akıllı telefonunuz su geçirmez olsa bile bağlantı noktalarına, hoparlörlere ve diğer açıklıklara dezenfektan dökmekten kaçınmalısınız. Bunun yerine bir parça pamuk alıp sıvıya batırarak cihazın her tarafını silebilirsiniz. Çok sert bastırmadan dikkatli ve özenli bir şekilde tüm yüzeyi silmeniz yeterli.

Açık alanlarda kullanılan tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı saat, akıllı bileklik, kulaklık ve diğer cihazlar için de benzer temizlik prosedürü uygulanmalı."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle İstanbul ulaşımı tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul ulaşımı tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 13:13:56. #1.15#
title