Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
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Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor

Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde umumi bir tuvaletin kapısındaki kulübede bekleyip müşterilerden para alan karga görenleri şaşırtıyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde umumi bir tuvaletin kapısındaki kulübede bekleyip müşterilerden para alan karga görenleri şaşırtıyor. Müşteriler geldiğinde ağzını açıp para koymalarını bekleyen karga, para vermeyip gidenleri ise ses çıkararak uyarıyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde umumi tuvalet işleten İsmail Atmaca, yaklaşık bir buçuk ay önce ağaçtan düşen yavru bir karga gördü. Yavru karganın yuvasını bulamayan Atmaca, işlettiği tuvaletlerin önündeki kulübeye götürüp beslemeye başladı. Karga yavrusunu gündüz iş yerine götüren Atmaca, akşamları ise eve götürüp beslemeye devam etti. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca yavru kargayı iş yerine götüren Atmaca, yaptıklarını taklit ederek tuvaletleri kullanan müşterilerin verdiği paraları aldığını gördü. Bir süre sonra karga gelen bütün müşterilerden kendi başına para almaya başladı.

İsmail Atmaca işi çıktığında tuvaletlerin kapılarını kilitlemeyerek yeni çırağına bırakıyor. Yavru karga ise müşterilerden para alarak masanın üzerine diziyor. Karganın para aldığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tuvaletleri kullandıktan sonra para vermek istemeyenlere ise kendince tepki gösteriyor. Müşteriler de geri dönüp para vermek zorunda kalıyor.

Anne ve babası her gün gelip bakıyor

İş yerinde oturduğu sırada yavru karganın ağaçtan düştüğünü söyleyen İsmail Atmaca, "Ben burada oturuyordum. Ağacın altına düştü. Ağacın altına düşünce burada ben daha önce kedi besliyordum. Kediler yemesin diye buna sahipleneyim dedim. Şu anda bir buçuk aydır bende ve başka yere de gitmiyor. Annesi ve babası gelip karşıdaki ağaçtan bizi takip ediyor. Günde birkaç defa da gelip gidiyorlar" dedi.

Yaptıklarını taklit etmeye başladı

Karganın müşteriden para alıp vermeye başladığını söyleyen Atmaca, "Omuzlarımdan inmemeye başladı. Bir arkadaş dost olduk. Benim yaptığım hareketleri yavaş yavaş yapmaya başladı. Şu anda yeni başlangıçtayız ve yapıyor. Verdiği tepkileri ufak ufak ben de anlıyorum. Mesela acıktığı vakit tepki veriyor, yemeğini veriyorum susuyor. Suyunu şırınga ile veriyorum. Daha yeni yeni yemeğini yemeye başladı. Şu anda gördüğünüz gibi üstümden inmiyor. Sabahtan akşama kadar pisliğini temizliyorum ama razıyım ben" ifadelerini kullandı.

Yokluğunu hissettirmiyor

Kendisi olmadığı zamanlarda karganın müşterilerden para aldığını söyleyen Atmaca, "Ben olsam da olmasam da müşterilerden para alıyor. Bir karga nasıl para alır diye bir sürpriz oluyor. Bana vermese de götürüp bir yere saklıyor. Sağ olsun benim yokluğumu hissettirmiyor, müşteriden ücretleri topluyor" dedi.

Herkes çok şaşırıyor

Yeni çırağını gören herkesin çok şaşırdığını söyleyen İsmail Atmaca, "İnsanların tuhafına gidiyor, dikkat çekiyor. Kargayı gören çocuklar bayılıyor. Fotoğraf çekmek isteyenler var. Ziyaret edenler var. Para verip çocuklarıyla fotoğraf çektirenler var. Bu da benim hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum" diye konuştu.

Kargaya ücret ödeyen müşteriler de durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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