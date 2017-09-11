Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından

Kasımpaşa Teknik Sorumlu Duman: "Oyuncularımızı gönülden kutluyorum. İyi bir performans sergilediler"



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sağlam: "Hem orta hakemi, hem 4. Hakemi affetmeyeceğim"



SERHAN TÜRK / İSTANBUL,



Süper Lig'in 4'üncü haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in aldığı ceza nedeniyle maçın



ardından düzenlenen basın toplantısına katılan teknik sorumlu Murat Duman, maça golle başladıklarını ve sonrasında oyun disiplininde kopukluk olduğunu dile getirerek, "30-45 dakika arası tekrar oyun ritmini yakaladık. İkinci yarı da golü bulduk ve öne geçtik ama sonrasında 2-2 oldu. 18 yaşında 21 yaş altı takımımızda oynayan Hasan'ı oyuna soktuk. Onun aldığı faul maçı kazanmamıza sebep oldu. Oyuncularımızı gönülden kutluyorum. İyi bir performans sergilediler" diye konuştu.



EVKUR YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SAĞLAM: "HEM ORTA HAKEMİ, HEM 4. HAKEMİ AFFETMEYECEĞİM"



Maçın her iki devresine de gol yiyerek başladıklarını ifade eden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise "İki devreye de gol yiyerek başladık. Maçın başında gol yiyip, karşınızda hızlı oyuncuları olan Kasımpaşa varken işiniz zorlaşıyor. Ancak ikisinde de dengeyi bulduk. Rakibin direkten dönen topları var, bizim de pozisyonlarımız var. Final maçlarını iyi değerlendirebilseydik gol bulabilirdik. 2-2'den sonra akıllı olabilseydik öne geçebilirdik. Son yediğimiz gol öncesindeki faulü incelemek lazım. Esas bir pozisyon var ki, hem orta hakemi, hem 4. hakemi affetmeyeceğim. Çok net bir kırmızı karttı ve ikisinin de görmemiş olması beni çok düşündürdü ve üzdü. İyi niyetli bir karar olduğunu söyleyemeyeceğim. Bundan önceki Antalya maçında verilen penaltıya karambol dedik. Daha önce Khalid'in attığı yüzde yüzlük karara da bir şey demedik ama buradaki pozisyon affedilecek bir karar değil. Maçın gidişatını da değiştirdi. Bu karar maçın gidişatını değiştiren bir karar oldu. Son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olmak bizi üzdü. Defansif anlamda daha iyi yapmamız gereken şeyler var, takım savunması konusunda hatalarımız var. Bunları gidermeye çalışacağız. Hatalarla, yapılan güzel şeylerle deplasmanda 2 gol attığımız maçı maalesef puansız kapattık. Bu açıdan üzgünüz ama takımımızda bir potansiyel var. Bunu daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Yaptığımız hataları giderip önümüzdeki hafta açılacak olan yeni stadımızda iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet aldılar" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Murat Duman'ın açıklamaları



-Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları