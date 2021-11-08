Kasım Ayı Meclisinin 2.Birleşimi Yapıldı

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda ilk birleşimde İmar ve Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havale edilen 5 madde meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Tüm maddeler tek tek oylanarak kabul edildi.

'YARI AÇIK SİSTEM DAMIZLIK KIVIRCIK KOYUNCULUK TESİSİ' YAPIMI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında 'Yarı Açık Sistem Damızlık Kıvırcık Koyunculuk Tesisi'nin yapılması, bu hususlarda protokol imzalamak, gerekli işlemleri yürütmek amacıyla Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yetkilendirilmesi hususunun oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

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