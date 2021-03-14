NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
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NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı

14.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 08:22

Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadıNİĞDE'de 53 yıldır kaset satışı yapan aynı zamanda yerel sanatçı olan Mehmet Dönmez, şarkıların internetten, akıllı telefonlardan dinlenildiği günümüzde kasetler tarih olsa da mesleğinden kopamıyor.

Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı

NİĞDE'de 53 yıldır kaset satışı yapan aynı zamanda yerel sanatçı olan Mehmet Dönmez, şarkıların internetten, akıllı telefonlardan dinlenildiği günümüzde kasetler tarih olsa da mesleğinden kopamıyor.

Bir zamanların gözdesi kasetler, teknolojiye yenik düştü. 1980 ve 90'lı yıllarda, taksi, dolmuş ve minibüslerin de vazgeçilmezi olan müzik kasetleri, plaklar gibi tarih oldu. Niğde'de 53 yıldır kaset, CD satışı yapan Mehmet Dönmez, buna rağmen mesleğini sürdürüyor. Yaklaşık 10 yıldır kaset satışlarının iyice azaldığını, artık plaklar gibi kasetlerin de tarih olduğunu anlatan Dönmez, "Kasetleri sadece elinde kasetçaları kalanlar tercih ediyor" dedi.

'ESKİDEN 200'E YAKIN KASET SATARDIK'

Dönmez, kaset satışlarının yoğun olduğu eski günlerde yaklaşık 200'e yakın kaset sattığını kaydetti. Günümüzde kasetlerin yanı sıra CD'lerin de kalkmaya başlandığını söyleyen Dönmez, "Plak, gramofon gibi tedavülden kalkan pek çok müzik aleti, bugün koleksiyoncularda görülebilir hale geldi. CD'den sonra DVD, DVD'den sonra Blue Ray'lar büyük ilgi görmeye başlamıştı. Ancak şimdi insanlar daha çok flash bellek ve internetten yararlanmayı tercih ediyor. Bunun önüne geçilemiyor. Teknoloji kendini sürekli yeniliyor. Müziği CD'den veya kasetten dinlemek yerine artık internetten dinlemek daha kolay ve daha cazip. Hal böyle olunca da sanatçılar bile artık albüm çıkartmıyor. Bir zamanların en çok para kazandıran sektörüydü" diye konuştu.

NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı
NİĞDE Kasetler tarih olsa da mesleğini bırakmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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