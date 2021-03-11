Kasetin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens vefat etti
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Kasetin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens vefat etti

11.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:22
Kasetin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens vefat etti

1980'li yıllardan günümüze damgasını vuran ses ve müzik kasetlerinin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında vefat etti.

1980'li yıllardan günümüze damgasını vuran ses ve müzik kasetlerinin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında vefat etti.

Müzik kasetlerinin mucidi, Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında vefat etti.  Ailesi, Ottens'in Hollanda'nın Kuzey Brabant eyaletine bağlı Duizel köyünde geçtiğimi Cumartesi günü yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hollandalı kaset mucidi Ottens'in 1960 yılında Philips'te ürün geliştime mühemdisi olarak çalışırken ekibiyle birlikte ses kasetlerini ürettiği ifade edildi. Takvim yapraklarının 1963 yılını işaret ettiği zamanlarda Almanya'daki Berlin Radyo elektronics fuarında tanıtılmasının ardından, kasetler büyük bir fenomene dönüşmüştü. Müzik endüstrisini köklü bir şekilde değiştiren Hollandalı kaset mucidi Ottens,Sony ve Philips'le kasetin patenti kullanmaları için anlaşma imzalamıştı. Öte yandan, 1960'lı yıllardan bu yana tüm dünyada 100 milyarı aşkın ses kasedinin satılmış olabileceği tahmin ediliyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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