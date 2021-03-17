Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti

17.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:57
Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren hırsız kameraya yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren hırsız kameraya yakalandı.

Olay Şebboy Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlık zanlısı, sabah saat 05.00 sıralarında işletmenin camından içeri girdi. Zanlı kasaya yöneldi. Kilitli olan kasayı açmak için çekmecelerde kasanın anahtarını arayan şahıs, bulamayınca bir bıçağı alarak kasayı açmaya çalıştı. Dakikalarca uğraşan hırsız bir türlü kasayı açamadı. İçeride para ve değerli eşya arayan hırsız bir şey bulamayınca tezgahın arkasında bulunan sadaka kutusunu alarak kayıplara karıştı. Saatlerce içeride kalan şahsı kimsenin fark etmemesi dikkat çekti. Sabah dükkanı açan işçiler, içerisinin dağınık ve camın aralık olduğunu görünce güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis şimdi her yerde kameraya yansıyan şahsı arıyor. - BURSA

Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti
Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti
Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Pelin Öztekin Hakan Taşıyan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:58:13. #1.14#
title