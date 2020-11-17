Kaşarlı köfte nasıl yapılır? 17 Kasım MasterChef yemekleri! Kaşarlı Köfte tarifi, malzemeleri, püf noktası!
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Kaşarlı köfte nasıl yapılır? 17 Kasım MasterChef yemekleri! Kaşarlı Köfte tarifi, malzemeleri, püf noktası!

17.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:39
Kaşarlı köfte nasıl yapılır? 17 Kasım MasterChef yemekleri! Kaşarlı Köfte tarifi, malzemeleri, püf noktası!

Masterchef'te bu akşam köfte yaparak takımlar yarışacak! Büyük ödülün sahibi olacak isim ise bu akşam belli olacak. Peki, Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Kaşarlı köfte tarifi yapılışı!

MasterChef 2020'de bu akşam heyecan dolu bir ödül oyunu daha geride kaldı. Yarışmacılar şeflerin kendilerinden istediği menüyü hazırlamak için büyük bir mücadele verirken; güne damgasını vuran birbirinden lezzetli köfte çeşitleri yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başladı. 17 Kasım Salı akşamı MasterChef 2020'de istenen kaşarlı köfte nasıl yapılır? Kaşarlı köfte malzemeleri nelerdir? Haberimizde…

KAŞARLI KÖFTE MALZEMELERİ

500 gr dana döş kıyma

1 yumurta

1 adet küçük boy kuru soğan (rendelenmiş)

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karbonat (silme)

3 yemek kaşığı bayat ekmek içi

Tuz

İç Dolgusu İçin:

Dilimlenmiş kaşar peyniri

Kızartmak İçin:

Sıvı yağ

Kaşarlı köfte nasıl yapılır? 17 Kasım MasterChef yemekleri! Kaşarlı Köfte tarifi, malzemeleri, püf noktası!

KAŞARLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

Tüm köfte malzemelerini bir kabın içine koyup iyice yoğurun. Köfte harcından parçalar kopartıp içlerine dilimlediğiniz kaşar peynirini yerleştirin ve iyice kapatıp ister silindir ister yuvarlak şekil verin.

Tüm harç bitene kadar işlemi tekrarlayın. Kızgın yağda yüksek olmayan ateşte sık sık çevirerek kızartın.

Püf Noktası: Köftelerinizin içinin iyi pişmesi için düşük ateşte sık sık çevirerek kızartmalısınız ve en önemlisi kaşar peynirinin eriyip dışarı çıkmaması için köfteleri hazırlarken çok iyi şekilde kapatmalısınız. Baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

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Haber Yorumları (2)
DAVUTPAŞA: Valla ne kadar şükretsek az. Şu yemeğe bakar mısınız. Allah''a şükürler olsun.
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RÜMEYSA A.: Köfte en sevdiğim yemekkkk harika görünüyor
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500
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