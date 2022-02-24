Kasapoğlu: "Afrika'ya bir kardeşlik hukukuyla, bir gönül bağıyla gidiyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasapoğlu: "Afrika'ya bir kardeşlik hukukuyla, bir gönül bağıyla gidiyoruz"

AA, Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
 - Güncelleme:

Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (3)

Kasapoğlu: Afrika'ya bir kardeşlik hukukuyla, bir gönül bağıyla gidiyoruz

Kasapoğlu: Afrika'ya bir kardeşlik hukukuyla, bir gönül bağıyla gidiyoruz

Kasapoğlu: Afrika'ya bir kardeşlik hukukuyla, bir gönül bağıyla gidiyoruz

Mehmet Kasapoğlu, Altındağ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title