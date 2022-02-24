Kasapoğlu: "Afrika'ya bir kardeşlik hukukuyla, bir gönül bağıyla gidiyoruz"
AA, Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (3)