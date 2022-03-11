Kaş yeni hükümet konağına kavuşuyor

ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde yeni hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binasının yapım çalışmalarına başlandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, ilçenin yıllardır özlemle beklediği hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binasına kavuşacağını ifade etti.

Çerçiler mevkisinde 5 bin 300 metrekare alana inşa edilecek projenin yapım çalışmalarını başlattıklarını belirten Ulutaş, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunu aynı çatı altında toplayarak, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi hedeflenen projenin, ilçenin tarihi dokusuna uygun mimariyle inşa edileceği belirtildi.