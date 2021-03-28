Kaş ilçesindeki Yeşilköy Camisi'nin yapımı tamamlandı
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Kaş ilçesindeki Yeşilköy Camisi'nin yapımı tamamlandı

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş ilçesindeki Yeşilköy Camisi'nin yapımı tamamlandı

Kaş ilçesinde 3 yıl önce temeli atılan Yeşilköy Camisi'nin yapımı tamamlandı.

Kaş ilçesinde 3 yıl önce temeli atılan Yeşilköy Camisi'nin yapımı tamamlandı.

İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu ve Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz yapımı tamamlanan Yeşilköy Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, caminin mükemmel bir konuma sahip olduğunu, eski caminin bulunduğu yere de güzel bir meydan yapmayı planlandıklarını söyledi.

Camiyi bir bütün halinde vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini belirten Yazıcı, "Bu mükemmel caminin etrafının da Yeşilköy'e yakışır şekilde mükemmel olması gerekir, bir an önce camiyi vatandaşların hizmetine açmak istiyoruz. Burası çevresiyle camiden çok bir külliyeyi andırıyor." dedi.

Yazıcı, caminin meydan düzenlenmesiyle ilgili ilçe sakinlerinin düşünce, görüş ve önerilerini almak istediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Ulutaş ise Yeşilköy'e yakışır bir cami meydana geldiğini, emeği geçen herkese teşekkür ettiği kaydetti.

Yeşilköy Bayram Kavağı alanının çevre düzenlemesini projelendirdiklerini belirten Ulutaş, "Camisiyle birlikte Yeşilköy Meydanı'nı sağlıklı bir yapıya kavuşturuyoruz, güzelleştiriyoruz. Sizlerin burada huzur bulabileceği güzel bir mekan haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah yaza kadar buradaki çalışmalarımızı tamamlanır. Yeşilköy'e böyle bir güzelliği kazandırmış oluruz." diye konuştu.

Kaş ilçesindeki Yeşilköy Camisi'nin yapımı tamamlandı
Kaş ilçesindeki Yeşilköy Camisi'nin yapımı tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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