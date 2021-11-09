Kaş'ta trafik etkinliği düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde "'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası kapsamında trafik etkinliği gerçekleştirildi.

Motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla Antalya Valiliği himayesinde başlatılan kampanya kapsamında, Hilmi Toksoy İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki 600 öğrenciye jandarma ekiplerince trafik dedektifleri eğitimi verildi.

Ekipler, 300 motosiklet sürücüsüne de güvenli sürüş eğitimi verdi. Sürüş eğitimini başarıyla bitiren sürücülere kask dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hemen hemen her gün yaya ya da araçlarla trafiğin içinde olduklarını belirterek, "Bu ortaokulu, trafik konusunda tüm Antalya'da örnek göstermeye devam edeceğim. Bu okulun öğrencilerinin Antalya'da en hassas öğrenciler olduğunu duyuracağım." dedi.