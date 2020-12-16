Kaş'ta göçük altında kalan otomobil çıkarıldı
16.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:58
Antalya'nın Kaş ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kalan otomobil çıkarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kalan otomobil çıkarıldı.
Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisinde, sağanak yağışlardaHabesos Evleri Sitesine ait istinat duvarı çöktü.
Şerit çekilerek önlem alınan bölgede, belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla duvarın altında kalması sonucu hurdaya dönen otomobili çıkardı. Evin yanında oluşan molozlar da temizlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci