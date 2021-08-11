Kaş'ta aynı bölgede üç günde üçüncü yangın
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Kaş'ta aynı bölgede üç günde üçüncü yangın

Kaş'ta aynı bölgede üç günde üçüncü yangın
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA Kaş'a bağlı iki mahalle arasındaki bölgede, üç günde üçüncü kez orman yangını çıktı.

ANTALYA Kaş'a bağlı iki mahalle arasındaki bölgede, üç günde üçüncü kez orman yangını çıktı. Yangınlar büyümeden söndürüldü.

Kaş'a bağlı Yayla Palamut Mahallesi Sazak mevkisinde dün saat 23.30 sıralarında beş noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, bölge halkına ait onlarca su tankeri, yangın ekipleri ve yüzlerce vatandaş tarafından müdahale edildi. Yangın, saat 01.45'te tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın alanında gece boyu soğutma çalışması yapıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, AKUT Kaş- Kalkan Birimi ekipleri yangın bölgesine gelerek çalışmaları izledi.

'KESİNLİKLE KASIT VAR'Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, yangında 5 dekar kızılçam ormanının zarar gördüğünü açıkladı. Süleyman Demir, aynı bölgede üç günde üç yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yangınlarda kesinlikle kasıt var. Dün gece kırmızı motosikletli bir kişinin vatandaşlar tarafından görüldüğü söylendi. Geniş çaplı arama yapıyoruz. Jandarma geniş çaplı soruşturma yapıyor. Yangın çıkan bölgelerin hemen üstünde Yayla Palamut ve Yayla Çavdır mahalleleri var. Zamanında müdahale olmasaydı iki mahalle yanabilirdi. Yangın çıkaranların amacı toplumda huzursuzluk yaratmak. İki mahalleyi yakmak. Burada bir konuyu dile getirmek istiyorum. Bu yangınların kısa sürede söndürülmesindeki en büyük katkılardan biri bölge halkının. Halk gece su tankerleri ile 300- 400 metre ara ile orman kıyısında nöbet tutuyor. Üç yangına da ekipler gelinceye kadar bölge halkı müdahale etti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz"


Kaş'ta aynı bölgede üç günde üçüncü yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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