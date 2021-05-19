Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser
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Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser

Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yerel sanatçılar çevrimiçi konser verdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yerel sanatçılar çevrimiçi konser verdi.

Kaş Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında, 19 Mayıs'a özel olarak yerel sanatçılar Ali Ulutaş, Osman Kırca, Mehmet Özen, Turgut Karagöz, Alp Muslu ve Mustafa Coşkun Kaş Antik Tiyatrosu'nda bir araya geldi.

Sanatçıların verdiği konser çevrimiçi olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar ise konsere ilgi gösterdi.

Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser
Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser
Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser
Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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