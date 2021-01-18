Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü
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Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü

18.01.2021 21:42 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:47

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

İlçeye 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Yaylası'nda bulunan Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü.

Yaylanın yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, güzel görüntüler oluşturdu. Kar görmek için yaylaya gelen Antalyalılar, fotoğraf çektirdi.

Bölgede sürüler halinde dolaşan yılkı atlarının da yiyecek aradığı gözlendi.

Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü
Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü
Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü
Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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