Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'tan bakanlıklara ziyaret - Haberler
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Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'tan bakanlıklara ziyaret

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'tan bakanlıklara ziyaret

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ulutaş'ın AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ulutaş, Kaş'ın hizmet ve yatırımlarının takibi için Ankara'da bulunduklarını vurgulayarak ziyaretlerin verimli geçtiğini kaydetti.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'tan bakanlıklara ziyaret - Haberler
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