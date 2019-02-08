Kaş Belediye Başkan Adayı Ulutaş Stk'lılarla Buluştu

AK Parti Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş, ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle buluştu.

AK Parti Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak ve teşkilat üyelerinin katılımıyla Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar buluştu. Ulutaş, 2008 yılında siyasete başladığını hatırlatarak, "Memleket, millet ve şehrimizin, yaşadığımız coğrafyanın sorunları için çalışmayı kabullendik. 10 yıl öncesine baktığınız zaman o günden bugüne neler yapılmış, neler hayata geçirilmiş, bunları açıkça görebiliyoruz. Belki bundan sonraki süreçte de artık değişimi, dönüşümü hızlı gerçekleştirmemiz lazım. Sivil toplum kuruluşlarımızla Kaş'ın hızlı kalkınması için yol haritasını çıkarmamız lazım. Sahaya tam olarak çıkmadan önce aklıselimle sivil toplum kuruluşlarımızla yerel yönetim sürecinde ne yapabiliriz, birlikte bunları konuşalım, önerilerinizi alalım istedik. Hedefimiz güzel bir Kaş, doğru yönetilen bir Kaş. Daha güzel bir Kaş için sizin fikirleriniz bize ışık tutacak. Bu toplantı sadece bir başlangıç, bundan sonraki süreçte de zaman zaman bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA