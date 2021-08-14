Karyem Genel Kurulu yapıldı
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Karyem Genel Kurulu yapıldı

Karyem Genel Kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Yem Sanayi Fabrikası'nın (KARYEM) 43. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Karapınar Yem Sanayi Fabrikası'nın (KARYEM) 43. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Karapınar Belediye Başkanı ve KARYEM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yaka, fabrikanın toplantı salonunda yapılan toplantıda, fabrikanın her geçen gün ilerleme kaydettiğini söyledi.

KARYEM'in ülke genelinde tanındığını belirten Yaka, "Şu anda fabrikamız yıllık 93 bin ton yem üretilmektedir. Bunun yanında büyükbaş hayvan çiftçiliğimizde süt hayvancılığımız ve et hayvancılığımız devam ediyor. Ayrıca 20 tonluk silomuzda hizmete girmiş durumda. Fabrikamız kaliteden taviz vermeden bölgenin yem ihtiyacını karşılıyor. Hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, faaliyet, denetleme kurulu raporu ile bilanço kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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