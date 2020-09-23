Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı
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Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı

23.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:21

Bursa'da belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında kavga çıktı. Bu esnada 1 kişinin başında cam şişe kırıldı, polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı

Bursa'da belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında çıkan kavgada geri dönüşüm çalışanı 1 kişi başında şişe kırılması sonucu yaralandı. Ortalık karışırken polis ekipleri kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti.

KAFASINDA CAM ŞİŞE KIRDI

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye ait geri dönüşüm atık toplama ekibinde görevli Müjdat K. ile karton toplayıcı Yılmaz D. arasında karton yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz D. elinde bulunan cam şişeyi Müjdat K'nın kafasına vurarak kırdı. İşçinin arkadaşları da araya girince şüpheli Yılmaz D. olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kanlar içerisinde kalan işçinin çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Müjdat K.'nın ilk tedavisi olay yerinde yapılırken, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Yılmaz D. ise, polis ekiplerinin takibi sonucu Kapalıçarşı'da yakalanıp gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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