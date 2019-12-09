Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı
Haberler » 3. Sayfa » Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı - Haberler

Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı

Zonguldak'ta belediyenin 'karton toplama işini' özel bir firmaya vereceği iddiaları sonrası belediye binasını basan karton toplayıcıları başkanla görüşmek istedi. Başkanın yurt dışında olması üzerine görüşme telefonla yapıldı. Başkan, karton toplayıcısı vatandaşlara Perşembe günü geleceğini, bu konuyu yüz yüze konuşabileceklerini söyledi.

09.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:00
Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı

Haberler.com/Sercan YILDIRIM

'ta, karton toplama işinin belediye tarafından özel bir firmaya verileceği iddiaları üzerine kentte bu işin büyük bir bölümünü yapan roman vatandaşlar belediye binasını bastı.

BELEDİYE BAŞKANI YURTDIŞINDA

Polis ve zabıta kuvvetlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı belediye binasının girişinde konuyu Belediye Başkanı 'la görüşmek istediklerini söyleyen vatandaşlar, başkanın iş seyahati nedeniyle 'da olmasından dolayı kendisiyle görüşemedi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ARAYA GİRDİ

"Bu bizim tek işimiz, bu iş özel bir firmaya verilirse aç kalırız, çoluk çocuğumuza bakamayız" diyen roman vatandaşlarla, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın Özel Kalem Müdürü Buğra Özçelik görüştü. Özçelik, başkanın Hollanda'da olduğunu belirterek başkanla roman vatandaşları telefonda görüştürdü.

"YÜZ YÜZE KONUŞURUZ"

Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Başkan Ömer Selim Alan Perşembe günü Zonguldak'ta olacağını, roman vatandaşların Perşembe gününe kadar karton toplayabileceklerini belirterek konuyu geldiğinde yüz yüze konuşabileceklerini söyledi.


Haber Videosu

: Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler