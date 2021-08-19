Kartepe Maşukiye'de hummalı üstyapı çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartepe Maşukiye'de hummalı üstyapı çalışması

Kartepe Maşukiye'de hummalı üstyapı çalışması
Bültenler - Haberler | Güncel

Gerek kış aylarında gerekse hafta sonları turizm yoğunluğunun arttığı yoğun araç trafiğinin olduğu Kartepe Maşukiye bölgesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri üstyapı çalışmaları yapılıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartepe Maşukiye bölgesindeki yollarda üstyapı yenileme çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Kartepe ilçesi Maşukiye bölgesi Akçakese ve İçmeler Caddelerinde zamanla deforme olmuş yollar yenileniyor. Caddelerde ilk olarak trimer kazıları yapılıyor. Kazılardan sonra asfalt çalışmalarına geçilecek

KAZINAN ASFALT YOLLARIN ONARIMINDA KULLANILIYOR

Çalışmalar kapsamında Kartepe İlçesi Maşukiye Akçakese Caddesi'nde trimer kazısı ile deforme olmuş eski asfalt yol kazındı. Eski yoldan 650 ton asfalt kazındı. Eski yollardan elde edilen asfalt kırıkları tekrar özellikle köy yollarının onarımında kullanılıyor. Atıl bir malzeme olmayan asfalt kırıkları bozulan, çukur yollarda tekrar kullanılabiliyor.

ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

300 metre uzunluğunda 7 metre genişlikte olan Sapanca ve Kartepe Otel yoluna ulaşımın sağlandığı Akçakese Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan üstyapı çalışmaları kapsamında, 700 ton plent miks temel ve 450 ton asfalt serimi çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ÖNEMLİ BİR TURİZM LOKASYONU

800 metre uzunlukta 7 metre genişlikteki Kartepe İçmeler Caddesinde de deforme olmuş eski yolun trimer kazısı yapılarak asfaltı kazındı. Derbent Kavşağı'na ulaşımın sağlandığı caddede 2 bin ton plent miks temel, 1.250 ton da binder asfalt serimi yapılarak yolun üstyapısı yenilenecek. Gerek kış aylarında gerekse hafta sonları turizm yoğunluğunun arttığı yoğun araç trafiğinin olduğu Kartepe Maşukiye bölgesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ile yollar daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Kaynak: Bültenler

Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki çekti
Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener İrem Derici Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Gervinho Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kartepe Maşukiye'de hummalı üstyapı çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:12:44. #1.15#

title