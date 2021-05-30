Kartepe Kent Kütüphanesi protokolü imzalandı
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Kartepe Kent Kütüphanesi protokolü imzalandı

Kartepe Kent Kütüphanesi protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kent Kütüphanesi için İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile protokol imzaladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kent Kütüphanesi için İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile protokol imzaladı.

Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde de yer alan Kartepe Kent Meydanı içerisindeki Kartepe Kent Kütüphanesinin yapımı devam ediyor. Başkan Mustafa Kocaman ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen protokol imzalayarak, ortak proje kapsamında çalışmaları hızlandırdı. Kocaeli'nin en büyük camisinin giriş katında yer alacak olan Kartepe Kent Kütüphanesi bin metrekare olarak planlandı. Kütüphane içerisinde kafeterya, çocuk oyun alanları, internet - bilgisayar salonu, gazete ve dergi okuma salonu, çalışma odaları, sesli kütüphane ve idari alanlar yer alacak. Kütüphanenin bilgi teknolojisi bölümünde, bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanı olacak. Çocukların hem okuyup, hem de hayal dünyalarını geliştirmesi için tasarlanan yeni nesil kütüphane Kartepe'de kitap okuma olanağının yanında satranç masaları, tangram, yapbozlar, zeka geliştirici oyuncaklar, öğrenme oyunları ile zihinsel gelişmelerine de katkı sağlayacak.

Engellilere özel sesli kitap

Kartepe Kent Kütüphanesi'nde profesyonel kişilerce seslendirilen binlerce kitap ile görme engellilere, görebildiği halde okuyamayanlara da sesli kitap bölümü yer alacak.

"Modern kütüphaneye kavuşacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan protokol imza töreni sonrasında açıklama yapan Mustafa Kocaman, "İlçemiz çok modern bir kütüphaneye kavuşacak. Kartepe İlçe Halk Kütüphanesi yapım çalışmaları hızla devam etmektedir. Yapılan protokol ile bu çalışmalar daha da hızlanacaktır. Kocaeli'nin en büyük camisi içerisinde yer alacak olan kütüphane kent meydanına ayrı bir değer katacaktır. Yaşayan kütüphanemizi gençlerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde donatacağız. Donanımlı gençlik hedefiyle yola çıktık. Kütüphane çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması için aralıksız çalışıyoruz. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kartepe Kent Kütüphanesi protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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