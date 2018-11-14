Kartepe'de Yatırımlarda Dur Durak Yok

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan Suadiye-Çepni Mahalle Konağı bitme noktasına geldi. Mahalle konağının kaba inşaatının bitmesi ile iç tefrişata geçildi. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Suadiye Mahalle Konağı'nın çevre düzenlemelerini bitirdi.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAM

Belediye ekipleri mahalle konağının çevresinde baskı beton çalışmalarını tamamlarken, çevre duvarları, peyzaj, çevre çitlerinin yapımı tamamlandı. Suadiye-Çepni Mahalle Konağı'nın çevre düzenlemesinin bitmesi ile konağın iç dizaynının yapılmasına başlandı.

SUADİYE-ÇEPNİ MAHALLE KONAĞI

Suadiye-Çepni Mahalle Konağı'nın 1'nci katında 138 metre kare alan üzerinde Bilgi Evi, Emekli Odası, Muhtar Odası, Bay Mescid/Abdesthane, 2'nci katta 195 metre kare alan üzerinde Eğitmen Odası, Bayan Mescid/Abdesthane, 2 Derslik, Spor Salonu ve balkon yer alacak. Suadiye-Çepni Mahalle Konağı toplam 335 metre kare alan ile hizmet verecek.

6 YENİ PARKIN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde park yapımlarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri Suadiye Çepni Parkı'nın yapımını tamamalarken, Arslanbey Başaran Parkı, Sarımeşe Parkı, Dumlupınar Parkı, Derbent Güney Parkı, Avluburun Parkı ve Ertuğrul Gazi Parkı'nda oyun grubu spor aletleri, çevre duvarı, kamelya, çevre düzenlemesi ve çitlerin montajı bitme noktasında geldi. Parkların içerisinde ki aydınlatma direkleri montaj çalışmalarının tamamlanması sonrasında yapılacak.

DÖRT PARK YENİLENDİ

Belediye ekipleri mevcut parklarında bakımlarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda oyun gruplarını yenilerken, yürüyüş yolunda da düzenleme yapıldı. Belediye ekipleri bu yıl içerisinde Derbent, Köseköy, İbrikdere Parkları'nda düzenleme yaparak Kartepelilerin hizmetine sundular.

YAKIŞAN HİZMET

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Mahalle Konaklarımız, parklarımız ile Kartepeli hemşehrilerimizin refahını ve yaşam kalitesini arttırıyoruz. 2014 yılından bu yana ilçemizde ilk kez mahalle konaklarımızı modern kent vizyonuna yakışır şekilde yaparak hizmete sunduk. Suadiye-Çepni Mahalle Konağı'mız da bitme noktasında geldi. Belediye ekiplerimiz altı yeni parkı hizmete sunarken, 6 parkımızda montaj çalışmaları devam ediyor. Dört parkımızda yenileme yapılıyor. Kartepeli hemşehilerimize hayırlı olsun. Yatırımlarımız dur durak olmadan devam ediyor" şeklinde konuştu.