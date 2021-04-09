Kartepe'de nisanda kayak keyfi
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Kartepe'de nisanda kayak keyfi

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel
Kartepe'de nisanda kayak keyfi

KOCAELİ'de, Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı devam ederken, tatilciler nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

KOCAELİ'de, Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı devam ederken, tatilciler nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde kar yağışı dün geceden bu yana devam ediyor. Dün gece ve bugün yağan 40 santimlik kar ile pistlerde kar kalınlığı 91 santime ulaştı. Kayak merkezinde 17 pist de kullanımına açıldı. Kayak merkezine gelen tatilciler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

'BİR İLKİ YAŞIYORUZ DİYEBİLİRİZ'Son yağışlar ile kayak sezonunun 1 hafta daha süreceğini belirten Kartepe Kayak Merkezi'nde bulunan otelin genel müdür yardımcısı Mustafa Koçak, "Ülkemiz diğer bölgelerde baharın şenliğini yaşarken, biz burada halen karın güzelliğini yaşıyoruz. Geçtiğimiz senelere göre bu zamanlarda, martın sonunda bitmiş oluyordu. Fakat bu sene hiç beklemediğimiz anda dün başlayan ve yarına kadar devam edecek olan 40 santimlik bir kar yağışımız bulunuyor" dedi.Sezonun geç açıldığını söyleyen Koçak, "17 tane pistimiz mevcut. Hepsi şu an aktif durumda. Bu sene kar yağışı Ocak 15'inden itibaren başladı. Geçtiğimiz senelerde 15 Aralık'ta başlarken bu sene gecikti. Fakat son derece verimli, güzel bir sezon geçirdik. Nisan ayında kar yağması kesinlikle normal değil. Bir ilki yaşıyoruz diyebiliriz. Beklentimiz son derece olumlu. Eğer kar yağışı böyle devam ederse, önümüzdeki hafta içerisinde kar yağışı olmasa bile pistleri açık tutabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

- Kartepekocaeli
Kartepe'de nisanda kayak keyfi
Kartepe'de nisanda kayak keyfi
Kartepe'de nisanda kayak keyfi
Kartepe'de nisanda kayak keyfi
Kartepe'de nisanda kayak keyfi
Kartepe'de nisanda kayak keyfi
Kartepe'de nisanda kayak keyfi
Kartepe'de nisanda kayak keyfi
Kartepe'de nisanda kayak keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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