Kartepe'de karate şampiyonası
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Kartepe'de karate şampiyonası

Kartepe, Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 1500 sporcu katılacak.

16.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:10
Kartepe'de karate şampiyonası

Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası 20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Hergeleci İbrahim Kapalı Salonu'nda düzenlenecek. Tatamiye çıkan sporcular ümit, genç ve büyükler kategorisinde yarışacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Üç gün sürecek olan Karate Takım Şampiyonası'na il ve ilçe protokolü ile birlikte spor camiasının tanınmış isimleri ve çok sayıda sporseverin katılım göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Bültenler
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