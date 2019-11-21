Kartepe'de kamuda etiğin önemi semineri

21.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:43

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, "Kamuda Etiğin Önemi" konulu seminer düzenlendi.



Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi gereği etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla "Kamuda Etiğin Önemi" konulu seminer düzenlendi. Kartepe Belediyesi meclis salonunda düzenlenen seminerde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Didem Korlu tarafından bilgi verildi. Düzenlenen seminere Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, Başkan Yardımcısı ve Etik Komisyonu Başkanı Orhan Akyüz, Destek Hizmetleri Müdürü Gülsen Akpınar, Yazı İşleri Müdürü Mesut Şahin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Abdullah Biçer, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Kasımoğlu, diğer birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.



Kamuda Etiğin Önemi hakkında seminerde Etiğin tanımı, Etik Yaklaşımlar, Etik karar vermenin zorlukları, etik ikilem yaşanılan durumlar ve etik ilkeler üzerinde duruldu. Eğitmen Korlu "Etiğin yasalardan ve disiplinden ayrılan yönü eyleme geçmeden önce niyetleri sorgulamamız ve kötüleri ve yanlışları daha orada düzeltmemiz sorumluluğunu bize yüklemektedir. Kamu malı bir emanettir, en iyi şekilde korunması gerekmektedir" dedi.



Sözlerinin devamında Korlu, "Etik İlkelerin uygulanması kurumlarda güven ortamı artırarak vatandaşın tamamıyla emin olma haliyle belediyemize gelerek işlerini kolaylıkla yapmasını sağlar. Bu eğitimlerin amacı şahsi çıkar gözetmeden, toplumun yüksek idealleri için çalışan, bencillikten uzak, üstün bir sorumluluk bilinci ile kamunun bize verdiği gücü adil ve eşit kullanan personel sayısını arttırmak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA