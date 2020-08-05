Kartepe'de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartepe'de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki usulsüz hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerini yıkarak çevre kirliliği ve sağlıklı kentleşme kapsamında gerekli uygulamalara devam ediyor.

Kartepe'de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor
05.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:49

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki usulsüz hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerini yıkarak çevre kirliliği ve sağlıklı kentleşme kapsamında gerekli uygulamalara devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki usulsüz olarak yapılan hayvan barınakları ve kümesleri yıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Savur'a ait ahır çevre ve halk sağlığı açısından uygunsuz koşullar oluşturmasına son verildi. Yıkım kararlarının Kartepe Belediyesi Meclisi'nin oybirliği ile alındığını belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Yapılan inceleme sonrasında ilgili tutanak ve tebligatlar yapılarak Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan büyük baş ahırın kaldırılmasına karar verildi. Ekiplerimiz tarafından gereken çalışmaların neticesinde ahır kaldırıldı. Çevre ve halk sağlığı ile sağlıklı ve planlı kentleşme önceliklerimizdendir" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı...
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi Güncel
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Beyrut'un görgü tanıkları anlatıyor: İlk yardım çantasıyla dışarı fırlayan bir doktor, 86 yaşındaki bir kadının yaralarını sarıyordu
Beyrut'un görgü tanıkları anlatıyor: İlk yardım çantasıyla dışarı fırlayan bir doktor, 86 yaşındaki bir kadının yaralarını sarıyordu
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Kartepe'de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 12:49:52. #1.14#
title