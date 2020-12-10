Kartepe'de asfalt yama çalışmaları devam ediyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yasa, Ark ve Çamlıbel sokak, Ataevler Mahallesi Kurtuluş, Başaran ve Aygün sokaklarda yama çalışmalarını tamamladı. Ekipler belirlenen takvim uyarınca ilçe genelinde yama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemiz genelinde Covid-19 tedbirlerine dikkat edilerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Belirlenen takvim uyarınca ekiplerimiz ilçe genelinde üst yapı ve asfalt yama çalışmalarımız sürüyor. Değişen ve gelişen Kartepe için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı