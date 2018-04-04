Kartepe Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kartepe Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında gerçekleştirilerken, toplantıda 7 gündem maddesi karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in başkanlığında yapıldı. Meclis oturumunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumunda 2017 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Kartepe Belediyesi Nisan meclis oturumunun başında Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor bilgisi meclise sunuldu. Komisyon raporu hakkında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Göreve geldiğimiz zamandan bu yana Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ve muhalefet şerhi bizim için önemlidir. Raporun dikkat çektiği unsurlar üzerinde gereken değerlendirme titizlikle yapılmaktadır" dedi.

Beledi hakkındaki eleştirilere yanıt veren Başkan Üzülmez, "Muhalefet tarafından hazırlanan şerhin son kısmında yer alan belediyenin iflas edeceği söylemine katılmıyorum. İflasa gittiği görüşüne katılmıyorum. Hayatımın 40 yılında mali işlerle uğraşan birisi olarak bu tespite katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Yüzde 99'lar yüzde 110'ler başarısızlıksa diyecek bir şey yoktur. Muhalefetin çok övündüğü belediyeler vardır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe gerçekleşme oranı yüzde 67'dir. Bizim için kamu değerlendirmesi önemlidir" diye konuştu.

Başkan Üzlmez'in konuşmasının ardından yapılan gizli oylama ile Belediye meclis encümen üyeliklerine Erol Yılmaz, Hikmet Çelebi ve Kemal Timur seçildi. Daha sonra yapılan ihtisas komisyonları seçiminde, Plan ve Bütçe Komisyonuna Ahmet Atlı, Tahsin Varol, Ergül Şirin, Sevim Balaban, Temel Ofluoğlu, İmar Komisyonuna Murat Sabri Çakır, Faruk Sarman, Nebahat Kılıç, Selahattin Aktop, Nilay Merttürk, Sosyal Hizmetler Komisyonuna; Mehmet Akif Polat, Nurdane Erişti, Kemal Bayraktar, Faruk Sarman, Serap Özmen, Türlü İşler Komisyonuna; Salih Aydın, Orhan Akyüz, Şaban Akyıldız, Kemal Timur, Hilmi Selçuk, Çevre Komisyonuna; Ahmet Sağırkaya, Caner Akçil, Nurdane Erişti, Nebahat Kılıç, Musa Kazım Ejderoğlu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna ise Şaban Akyıldız, Kemal Bayraktar, Mehmet Akif Polat, Tahsin Varol, Nezih Yılmaz seçildiler.

Meclis gündeminde yer alan belediye personeli görevleri ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim alma imkanı sağlaması amacıyla, KOÜ ile protokol yapma yetkisi oy birliği ile Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e verildi. Kartepe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ortak proje kapsamında yapılması oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan, meclis gündeminde yer alan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 10 bin 622 metrekare ve Ataşehir Mahallesi'nde bin 703 metrekare yüzölçümlü alan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılması planlanan kapalı pazar projesi kabul edildi.

Gündem maddelerinin konuşulmasının ardından 2017 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Üzülmez, "Muhalefetin şerh raporunda değindiği tüm için kontrolümüzü sağlamlaştırma açısından bizim için çok önemlidir. Hem faaliyet raporunun da hem de Denetim Komisyonu raporunda ki tespit ve öneriler tek tek incelenecek, düzeltilme işlemi gerekenler yapılacaktır. Bu raporlar uzun ve tempolu bir çalışma yılının sonunda ortaya çıkmış detaylı raporlardır. Bu anlamda bimbir emekle hazırlanan raporlarda çalışma yapan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Biz hem bütçesi ile hemde sosyal projelerimizle ilkleri gerçekleştiren ve örnek gösterilen bir belediyeyiz. Yeni her zaman en iyisi yapmak için çaba harcarız" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında meclis gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. - KOCAELİ