Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 ABD vatandaşı öldü

05.11.2019 11:32

Meksika karteli, 2 anne ve 5 çocuk da dahil olmak üzere 8 ABD vatandaşını öldürdü. ABD vatandaşlarının, iki farklı kartel arasındaki çatışmanın arasında kaldıkları belirtildi.

Meksika'nın Sonora bölgesinde meydan gelen olayda, iki farklı kartelin silahlı çatışması arasında kalan 8 ABD vatandaşı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 2 annenin, 1 kadının ve 5 çocuğun olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasındaki Maria Rhonita Miller ve 4 çocuğunun kalıntıları, yanmış bir cipin içerisinde bulundu.

Kaynak: DHA