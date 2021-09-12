Kartallı genç futbolcular taçsız kral Metin Oktay için yeşil sahada

Kartal Belediyesi'nin Türk futbolunun efsanevi ismi Metin Oktay'ı anısına düzenlediği futbol turnuvasında ilk düdük çaldı. 16 amatör takımın katıldığı turnuvada, ilk maç Atalar Spor ile Kartal Yuvası arasında gerçekleştirildi.

Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran ve 'Taçsız Kral' lakabıyla unutulmayan Metin Oktay adına Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği ile Kartal Belediye Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva başladı. Atalar Mahallesi Spor Tesisi'nde 16 amatör futbol takımı arasında 11-12 yaş grubu sporcuların katıldığı turnuvada ilk maç, Atalar Spor ile Kartal Yuvası arasında gerçekleştirildi. 90 dakika süren karşılaşmada gülen taraf 6-0'lık maç skoru ile Kartal Yuvası oldu.

"Turnuva halkımızın Metin Oktay'a vefasını gösteriyor"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına turnuvaya katılan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sahada genç futbolcular ile bir araya geldi. Uçar, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, "Bugün, çok anlamlı bir etkinlik için bir aradayız. Türk futbolunun efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı unutmadık. Bu turnuvada, halkımızın ona karşı bitmeyen vefasını gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; 'Mazide muktedirken bütün gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe umutla bakmaya hakkı yoktur.' Şimdiden yeşil sahada ter döken tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, konuşmasının ardından Kartal Paşa Spor ile Soğanlık Spor müsabakasının başlama vuruşunu sembolik olarak gerçekleştirdi. 90 dakika süren karşılaşmanın kazananı 4-1'lik skorla Soğanlık Spor oldu. - İSTANBUL