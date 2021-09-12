Kartallı genç futbolcular taçsız kral Metin Oktay için yeşil sahada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartallı genç futbolcular taçsız kral Metin Oktay için yeşil sahada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kartallı genç futbolcular taçsız kral Metin Oktay için yeşil sahada

Kartal Belediyesi'nin Türk futbolunun efsanevi ismi Metin Oktay'ı anısına düzenlediği futbol turnuvasında ilk düdük çaldı.

Kartal Belediyesi'nin Türk futbolunun efsanevi ismi Metin Oktay'ı anısına düzenlediği futbol turnuvasında ilk düdük çaldı. 16 amatör takımın katıldığı turnuvada, ilk maç Atalar Spor ile Kartal Yuvası arasında gerçekleştirildi.

Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran ve 'Taçsız Kral' lakabıyla unutulmayan Metin Oktay adına Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği ile Kartal Belediye Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva başladı. Atalar Mahallesi Spor Tesisi'nde 16 amatör futbol takımı arasında 11-12 yaş grubu sporcuların katıldığı turnuvada ilk maç, Atalar Spor ile Kartal Yuvası arasında gerçekleştirildi. 90 dakika süren karşılaşmada gülen taraf 6-0'lık maç skoru ile Kartal Yuvası oldu.

"Turnuva halkımızın Metin Oktay'a vefasını gösteriyor"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına turnuvaya katılan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sahada genç futbolcular ile bir araya geldi. Uçar, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, "Bugün, çok anlamlı bir etkinlik için bir aradayız. Türk futbolunun efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı unutmadık. Bu turnuvada, halkımızın ona karşı bitmeyen vefasını gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; 'Mazide muktedirken bütün gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe umutla bakmaya hakkı yoktur.' Şimdiden yeşil sahada ter döken tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, konuşmasının ardından Kartal Paşa Spor ile Soğanlık Spor müsabakasının başlama vuruşunu sembolik olarak gerçekleştirdi. 90 dakika süren karşılaşmanın kazananı 4-1'lik skorla Soğanlık Spor oldu. - İSTANBUL

Kartallı genç futbolcular taçsız kral Metin Oktay için yeşil sahada

Kartallı genç futbolcular taçsız kral Metin Oktay için yeşil sahada

Kartallı genç futbolcular taçsız kral Metin Oktay için yeşil sahada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Altay Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Namaz Vakitleri Gülşen Gökhan Çıra Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Mustafa Denizli
Tüm Haberler Ekrem İmamoğlu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hava Durumu Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kartallı genç futbolcular taçsız kral Metin Oktay için yeşil sahada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:02:08. #1.12#