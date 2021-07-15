Son dakika haberleri | Kartallı çocuklara bayram öncesi şenlik hediyesi
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Son dakika haberleri | Kartallı çocuklara bayram öncesi şenlik hediyesi

İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Kartallı çocuklara bayram öncesi şenlik hediyesi Kartallı Çocuklar Kurban Bayramı öncesi düzenlenen 'Mahalle Etkinlikleri' ile doyasıya eğlendi Kartal Belediyesi, korona virüs sürecinden en fazla etkilenenler arasında yer alan çocukların, tatil dönemini eğlenceli aktiviteler ile...

Kartallı çocuklara bayram öncesi şenlik hediyesi

İSTANBUL - Kartallı Çocuklar Kurban Bayramı öncesi düzenlenen 'Mahalle Etkinlikleri' ile doyasıya eğlendi

Kartal Belediyesi, korona virüs sürecinden en fazla etkilenenler arasında yer alan çocukların, tatil dönemini eğlenceli aktiviteler ile geçirmelerini sağlamak amacı ile hem de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaz boyu devam edecek birbirinden renkli 'Mahalle Etkinlikleri' organize etti. Çocukların aileleri ve akranları ile beraber doyasıya eğlendikleri etkinliklerin ilki, yenilenme çalışmaları tamamlanan Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda gerçekleşti.

Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nın eşsiz doğası bu kez çocuklar için hazırlanan çeşitli gösterilere, oyunlara, yarışma ve atölye çalışmalarına sahne oldu. Her yaştan çocuğun katıldığı etkinlikte minikler kendileri için hazırlanan eğlenceli ve eğitici aktivitelerle unutulmaz bir gün geçirirken, aileleri de parkın yenilenen yürüyüş parkurunda spor yapıp, kafeteryasında dinlenerek temiz havanın tadını çıkardı.

Sanatçı Ozan Turhal'ın mini konseri eşliğinde düzenlenen animasyon, palyaço, sihirbaz gösterileri, çuval yarışı, sandalye ve mendil kapmaca, yumurta taşıma, balon şişirme, birdirbir, akıl oyunları, grafiti, karikatür çizimleri çamur atölyesi, uçurtma atölyesi, yüz boyama atölyesi gibi birbirinden eğlenceli oyun, yarışma ve atölyelerle Kartallı minikler, eğlencenin yanında aynı zamanda öğrenmenin de keyfini doyasıya yaşadı.

Gün boyu süren programda, her etkinliğe zaman ayırmak isteyen çocukların yaşadıkları heyecan ve sevinç ise görülmeye değerdi. Etkinliğin sonunda aileler yaşadıkları memnuniyeti dile getirirken çocuklar da kendilerine hediye edilen tatil eğlencesi için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti. Vatandaşlar, kendileri ve çocukları için yaz boyu devam edecek olan etkinlikleri, Kartal Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Son dakika haberleri | Kartallı çocuklara bayram öncesi şenlik hediyesi
Son dakika haberleri | Kartallı çocuklara bayram öncesi şenlik hediyesi
Son dakika haberleri | Kartallı çocuklara bayram öncesi şenlik hediyesi
Son dakika haberleri | Kartallı çocuklara bayram öncesi şenlik hediyesi
Son dakika haberleri | Kartallı çocuklara bayram öncesi şenlik hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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