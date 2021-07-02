Kartal Tibet'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Güle güle Altar'ın oğlu Tarkan!
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Kartal Tibet'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Güle güle Altar'ın oğlu Tarkan!

Kartal Tibet'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Güle güle Altar'ın oğlu Tarkan!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Zafer Algöz: Kartal Tibet'i kaybettik..Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi.

Zafer Algöz: Kartal Tibet'i kaybettik..Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi.Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti..Büyük Beşiktaşlı..Adı gibi Baba Kartaldı.Ruhu şad olsun.Başımız sağ olsun.

Mehmet Ali Erbil: Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun

Burak Özçivit:  Zoraki Koca ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı.Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba

Ata Benli: Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Altar'ın oğlu Tarkan #KartalTibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Armağan Çağlayan: Altar'ın oğlu Tarkan.... Güle güle Kartal Tibet... Yattığınız yer incitmesin... #KartalTibet

Gülşen Bubikoğlu: Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından, aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBET i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Eray Demirkol: İlk yönetmenim bana nasıl duracağımı, nasıl bakacağımı öğreten adam #KartalTibet Allah rahmet etsin…

Hilal Özdemir: Bir yıldız daha kaydı..

Ahmet Kural: Mekanın cennet olsun #KartalTibet

Orhan Aydın: Işık Söndü... Sahnelerden setlere alkışlarla dolu bir ömür. Toprağınız çiçekler koksun.

Simge Fıstıkoğlu: Türk Sineması'nın usta oyuncularından, yönetmen ve senarist #KartalTibet vefat etmiş. Sevenlerine ve ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet vefat etti
Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet vefat etti
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