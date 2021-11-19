Kartal Soğanlık Merkez Camii ibadete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2018'in Ağustos ayında yapımına başlanan Kartal'daki Soğanlık Merkez Camii ibadete açıldı.

Depreme dayanıksız olduğu için 2012'de yıkılarak, 2018'de İBB tarafından yapım işlerine başlanan cami, cuma namazı ile ibadete açıldı.

Caminin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İlçe Müftüsü Mustafa Baytar ile vatandaşlar katıldı.

Müftü Baytar'ın kıldırdığı cuma namazın ardından İmamoğlu ile Yüksel, vatandaşlara lokma ve şerbet dağıttı.

İBB Başkanı İmamoğlu, cami ve çevresindeki çalışmaları, cami derneği ve Kartal Belediyesi ile yapılan diyaloglarla kendi dönemlerinde revize ettiklerini belirterek, caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplam 6 bin 610 metrekarelik alana sahip Soğanlık Merkez Camii, zemin altındaki mescitle birlikte 6 bin 240 kişilik kapasiteye sahip.