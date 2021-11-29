Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı - Haberler
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Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel

İstanbul'da Kartal Sahil Yolu yoğun yağış ve şiddetli lodos nedeniyle sular altında kaldı. 2 otomobil mahsur kaldığı yol, her iki yönden de trafiğe kapatıldı.

Şiddetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle Kartal Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Yoğun yağış ve rögarların tıkanması nedeniyle sahil yolu sular altında kaldı.

Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Sahil yolundan geçen iki otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri yolu her iki yönde de trafiğe kapattı.

Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

RÖGARLARI AÇMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bölgeye gelen İSKİ'ye bağlı ekipler, rögarları açma çalışmalarına başlarken, iş makinaları suları tahliye etmek için uğraş verdi.

Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

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Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Son Dakika Haberleri

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