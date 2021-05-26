KARTAL'LA GELİP ŞAHİN'İ ÇALDILAR: O ANLAR KAMERADA
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KARTAL'LA GELİP ŞAHİN'İ ÇALDILAR: O ANLAR KAMERADA

KARTAL'LA GELİP ŞAHİN'İ ÇALDILAR: O ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da kimlikleri belirsiz 3 kişi, Kartal model otomobille gelip, park halindeki Şahin model otomobili çaldı.

Avcılar'da kimlikleri belirsiz 3 kişi, Kartal model otomobille gelip, park halindeki Şahin model otomobili çaldı. Otomobil hırsızlığı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saat 05.45 sıralarında yaşanan otomobil hırsızlığı şöyle yaşandı; Kartal model otomobil ile sokağa gelen 3 şüpheli, park halinde bulunan Şahin model otomobilin yanına yaklaştı. Şüphelilerden biri, park halindeki otomobilin kapısını zorlayarak açtı. Bindiği otomobili çalıştırıp, sokaktan uzaklaştı. Diğerleri de peşinden gitti. Sabah işe gitmek için evinden çıktığında aracının olmadığını gören otomobil sahibi, polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerileri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KARTAL'LA GELİP ŞAHİN'İ ÇALDILAR: O ANLAR KAMERADA
KARTAL'LA GELİP ŞAHİN'İ ÇALDILAR: O ANLAR KAMERADA
KARTAL'LA GELİP ŞAHİN'İ ÇALDILAR: O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KARTAL'LA GELİP ŞAHİN'İ ÇALDILAR: O ANLAR KAMERADA - Haberler
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