Kartal kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İstanbul Kartal kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu ilçelerden birisi de Kartal oldu. Peki, Kartal kurban kesim yerleri nerededir? Kartal kurban satış noktaları belli oldu mu? Kartal kurbanlık kesim bölgeleri! Kartal'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Kartal kurban kesim yeri adres ve iletişim bilgileri var mı?

Kartal kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Kartal kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Kartal kurbanlık kesim yerleri 2021! Kartal kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim adres bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

KARTAL KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Kartal kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine ve adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÇINAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO8

İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ HİCRET DERNEĞİ ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. NO:43 KARTAL/ İST.

KARTAL İLÇESİ KAMU KURUMLARINI VE HİZMETLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. NO: 51 (ECZACIBAŞI A.Ş. AİT TAŞINMAZ) KARTAL

İSHAK KAYA (İHTİYAR BABA ÇİFTLİĞİ) YAKACIK ÇARŞI MAH. ASİLTÜRK CAD. BERGÜZAR SOK. NO:9 KARTAL/İSTANBUL

AKTAN ET SOĞANLIK ORTA MAH. YALNIZ SELVİ CAD. NO:15/A KARTAL/İSTANBUL

YUŞA UZUN YAKACIK ÇARŞI MAH. ASİLTÜRK CAD. PİKNİK SOK. NO:14 KARTAL/İSTANBUL

KERİM ÇÖLLÜ YAKACIK ÇARŞI MAH. MADIMAK CAD. NO:5 KARTAL/İSTANBUL

PARK MARMARA OTOPARK KAFETERYA SOĞANLIK YENİ MAH. -100 KUZEY YANYOL CD.NO:32 KARTAL/İSTANBUL

YUSUF ÇAYLI YAKACIK ÇARŞI MH. ASİLTÜRK CD. NO:22 KARTAL/İSTANBUL

HAVVA ALTUN YAKACK ÇARŞI MH. SADABAT CD. NO:3 KARTAL/İSTANBUL

İSHAK KAYA YAKACIK ÇARŞI MAH. ASİLTÜRK CD. NO:5

SAVAŞ YAVUZ PETROL İŞ MAH.SANCAKTAR CD.NO:12 OTO YIKAMA

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KARTAL KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

KARTAL İLÇESİ KAMU KURUMLARINI VE HİZMETLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. NO: 51 (ECZACIBAŞI A.Ş. AİT TAŞINMAZ) KARTAL

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.