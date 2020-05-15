Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
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Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor

İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, koronavirüs salgınında en çok merak edilen konulardan olan "Virüs mutasyona uğradı mı?" sorusuna yanıt verdi. Demirhan, "Virüsün öldürücülüğünde azalma söz konusu. Virüs güç kaybederek mutasyona uğruyor ama rehavete kapılmayalım" dedi.

Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
15.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:19

Türkiye'de 4007 kişinin ölümüne neden olan ve144 bin 749 kişiyi enfekte eden koronavirüsle ilgili umut veren bir gelişme yaşandı. Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilk karşılaşan hastanelerden olan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Recep Demirhan, virüsün öldürücülüğünde bir azalma olduğunu müjdeledi.

"VİRÜS GÜÇ KAYBEDEREK MUTASYONA UĞRUYOR"

Haber Global'e açıklamalarda bulunan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, "Bu tamamen bir gözlem; virüsün öldürücülüğünde azalma söz konusu. Virüs güç kaybederek mutasyona uğruyor. Bunu söylerken imtina ederek söylüyorum. Rehavete kapılmayalım. Şok tablosunda yüksek ateşli hastalar görüyorduk. Şimdi daha hafif klinik tabloyla seyreden hastaları görüyoruz. Bu durum, virüsün mutasyona uğradığını, ölümcüllüğünde bir azalma olduğunu düşündürüyor. Tabi bunun klinik çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.

"TEDAVİ ETTİĞİMİZ HASTALARIMIZ ÇOĞUNLUKTA"

Kovid-19 yoğun bakımında görev yapan bir doktor ise "İlk başlangıca göre biraz daha sakin gidiyor.Tedavi ederek sağlığına kavuşturduğumuz hastalarımız çoğunlukta." açıklamasında bulundu.

Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor

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