Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kartal'da 5 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kartal'da 5 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli silahlar ile 1 kilo 204 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" konuları ile ilgili Kartal ilçesinde yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, tespiti yapılan 5 adrese 30 Temmuz'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, C.C. (54), Y.C. (29) ve E.Ç. (25) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve şahıslara ait 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 73 adet fişek, 106 adet av tüfeği kartuşu ve 1 kilo 204 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden C.Ç. isimli şahıs "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheliler Y.C. ve E.Ç. isimli şahıslar ise, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ile "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı